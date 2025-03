Nice : Oghji et O-kidia, lauréates du concours d’innovation i-Nov 2024

Oghji et O-kidia, deux startups niçoises, figurent parmi les 42 lauréats de la 11ème vague du volet i-Nov du Concours d’innovation de l’Etat qui viennent d’être dévoilés. Ces lauréats sont soutenus par France 2030 pour un montant total d’aides de 43,4 millions d’euros, autour de 4 thématiques : Numérique ; Santé ; Transports, mobilités, villes et bâtiments durables ; Energies, ressources et milieux naturels. (Photo DR : les tableaux intelligents d’Oghji).

Ce volet I-Nov concerne des projets d’innovation au potentiel particulièrement fort pour l’économie française qui peuvent prétendre à une envergure mondiale. Il permet de cofinancer des projets de recherche, développement et innovation, dont les coûts totaux se situent entre 600 000 et 5 millions d’euros.

Oghji, sur le thème de Transports, mobilités, villes et bâtiments durables, fabrique le premier tableau électrique intelligent “tout en un” pour les économies d’énergie Smart Building et l’optimisation des flux électriques Smart City. Il sera doté de 1,2 M€.

O-Kidia, sur le thème santé”, combine une IA biomédicale multimodale, et connaissances cliniques, pour créer des métriques plus objectives et systématisées d’évaluation des troubles du neurodéveloppement et de santé mentale associés, chez les enfants et les adolescents. La startup facilite ainsi grâce à la plateforme, Spectrum Mind®, le parcours patient comme la pratique des professionnels de santé. Elle recevra 747.820 €.