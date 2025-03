Nice : opportunités et risques de l’IA pour les entreprises

"IA : opportunités et risques pour les entreprises" : c’est le thème à l’affiche de la Matinale du Dirigeant qui aura lieu le mardi 2 juillet de 8h15 à 11 heures au Westminster Hôtel & Spa à Nice, Promenade des Anglais. La Matinale du Dirigeant, organisée par Initiative Côte d’Azur et ses partenaires, est une matinée qui se tient tous les deux mois. Elle est dédiée aux chefs d’entreprise et traite de sujets d’actualité avec des experts pluridisciplinaires. Animée par Marco Landi, président de l’Institut EuropIA et Audrey Lamy, présidente de PedagogIA Conseil, la session réunira plusieurs experts qui partageront leurs regards croisés et leurs conseils : Maître Marielle Walicki (avocat), Maître Thomas Lobry (notaire), Nathalie THOMAS (administrateur judiciaire), Dominique DAZZA (expert-comptable), Marc Chakhtoura (coach professionnel), Sophie Leray (association d’aide au financement), ainsi que des chefs d’entreprises.