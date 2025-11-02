Nice : Orange ouvre le dialogue contre le harcèlement à l’école

A la veille de la Journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école (jeudi 6 novembre), Orange, dans le cadre de son engagement dans la lutte contre le harcèlement en ligne, organise mercredi 5 novembre à 9h15 au cinéma Variétés à Nice (5 bd Victor Hugo) une projection-débat du film TKT auprès d’élèves de classes de 3ème et 2nd. La projection du film sera suivie d’un débat animé par l’association E-enfance.

Le film TKT – T'inquiète est un film coproduit par Orange en Belgique. Sur la douloureuse question des suicides d’adolescents (la deuxième cause de décès en France chez les jeunes), il pose avec force le débat sur le harcèlement scolaire et le cyber harcèlement. Ce long métrage de la scénariste et réalisatrice Solange Cicurel (durée 1h30), avec la regrettée Emilie Dequenne et Stéphane De Groodt, est sorti en salle il y a un an en Belgique et depuis le 24 septembre 2025 en France. Le film a rencontré un vif succès en Belgique, notamment auprès des jeunes scolaires, en suscitant des échanges constructifs sur cette thématique. Le dialogue que suscite le film offre en effet une base pour aborder le sujet et fournir des informations essentielles sur le harcèlement scolaire.