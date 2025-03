Nice : orientation et formations post-bac au Salon de l'Etudiant

Rendez-vous à ne pas manquer pour les lycéens, étudiants et leurs familles en quête d'informations sur l’orientation et les formations post-bac, le Salon de l’Étudiant se tiendra le 23 novembre de 9 à 17 heures au Palais des Expositions à Nice. Organisé en partenariat avec des acteurs majeurs comme la Région Sud, l’Université Côte d’Azur, et l’ONISEP, il réunira plus de 110 exposants représentant des établissements d'enseignement, des organismes de formation, et des experts de l'orientation. Les visiteurs pourront obtenir des conseils personnalisés, assister à des conférences sur des thèmes clés tels que Parcoursup, les BTS, BUT et Masters, et découvrir une large gamme de formations adaptées à leurs projets, allant des filières classiques aux cursus en alternance ou orientés vers des métiers spécifiques.

En parallèle, des initiatives innovantes seront proposées, comme le Robot Arena, où les jeunes pourront piloter des robots et explorer les métiers de l’ingénierie. La Maison de l’Étudiant de Nice et les équipes de la Métropole présenteront de leur côté les opportunités locales d’études et de stages, tandis que des outils numériques comme le site letudiant.fr permettront aux visiteurs de préparer leur visite en consultant les exposants et le programme des conférences.