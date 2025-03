Nice : “Ouvrez la Boutique de Vos Rêves”

“Ouvrez la Boutique de Vos Rêves” : c’est le thème d’un concours organisé dans la Métropole Nice Côte d’Azur par Faire, marketplace B2B dédiée aux commerçants indépendants, en partenariat avec la Fédération du Commerce Niçois et de l'Artisanat (FCNA), Petits Commerces, ENVI, Initiative Nice Côte d’Azur et la Ville de Nice. Ce concours a pour objectif de revitaliser le commerce local en récompensant l'ambition de deux commerçants niçois avec le Prix du Premier Commerçant, pour un commerçant venant d’ouvrir sa première boutique, et le Prix Vision d’Avenir, pour un commerçant en pleine expansion.

Les candidatures sont ouvertes du 7 au 31 octobre. Un jury composé de personnalités locales et d’experts sélectionnera les deux lauréats. La remise des prix aura lieu lors d’un événement de networking à Nice les 6 et 7 novembre.