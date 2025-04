Nice : Le Palais des Expositions deviendra Palais des Arts et de la Culture

L’actuel Palais des Expositions deviendra le Palais des Arts et de la Culture de Nice d’ici 2030. C’est ce projet qu’a présenté hier jeudi Christian Estrosi, maire de Nice dans le cadre de la soirée “À vous la parole : culture” en présence des représentants des institutions culturelles, des acteurs culturels et de Niçois. Ce grand bâtiment des années cinquante a ainsi été retenu pour accueillir le Théâtre National de Nice dont la ville est aujourd’hui orpheline depuis sa démolition en 2023. (Photo DR : une coupe de l’actuel Palais des Expositions pour montrer l’implantation de la grande salle du TNN).

“Avec ses 17 000m2 de surface et sa voûte légère de 69 mètres de portée et de 150 mètres de longueur, le Palais des Expositions de Nice (construit entre 1956 et 1954) est un bâtiment remarquable qui deviendra d’ici 2030 le Palais des Arts et de la Culture” a déclaré Christian Estrosi. “Ce nouvel écrin accueillera la future grande salle du Théâtre National de Nice d’une capacité de 800 places, la cinémathèque et un espace d’expositions. Les études étant désormais réalisées, nous lançons une procédure de dialogue compétitif dans les prochaines semaines afin de formaliser le projet pour répondre au mieux aux besoins pour ce nouvel équipement”.

Et d’ajouter que le Palais des Arts et de la Culture s’inscrit dans la politique culturelle qu’il mène depuis 15 ans. Il s’agit d’un investissement sur le long terme comme le sont les projets de rénovation du MAMAC (en recherche d'un nouvel architecte), du Museum d’Histoire naturelle, de la bibliothèque Louis Nucéra et du Musée des Beaux-Arts Jules- Chéret.

Adopté par le Conseil municipal en décembre dernier, le budget de la culture de la Ville de Nice pour l’année 2025 se monte à 93,1 M€ (+ 4% par rapport à 2024). Ce budget accompagne tous les acteurs culturels et les associations mais consacre également une enveloppe de 16,4 M€ dédiée à la rénovation et la maintenance des établissements municipaux.