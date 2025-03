Nice : un parking de 500 places et un parc urbain à Vauban

La création d’un parking de 500 places et d’un parc urbain de 4.000 m2 à Vauban : c’est ce que le maire de Nice, Christian Estrosi a annoncé aujourd’hui aux habitants de Vauban, Saint-Jean d’Angely et Saint Roch. Ce nouveau parking en superstructure de plus de 500 places, sera livré début 2026. Sur quatre niveaux, plus de 100 places seront réservées aux voitures électriques. Viendrons s’ajouter 110 places pour les vélos et 40 pour les deux roues motorisées. Les travaux devraient débuter prochainement et s’achèveront au premier trimestre 2026. Un investissement de l'ordre de 15 M€. (Photo DR : un dessin du nouveau parking entouré de son parc urbain).

Cette réalisation vise à accompagner la mutation des quartiers Est de la ville de Nice et proposer une offre de stationnement varié, avec la reprise du parking Indigo de Saint-Roch (130 places), et la livraison du parking relais Vauban (391 places) en 2021.

Outre le parking, un parc urbain de 4.000 m2 sera créé et viendra entourer le bâtiment pour lutter contre les îlots de chaleur. L’ensemble sera en autogestion d’eau grâce à un système de récupération des eaux pluviales. De plus, 1.800 m² de panneaux photovoltaïques seront installés sur le toit afin de produire de l’énergie renouvelable.