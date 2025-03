Nice : la patinoire Jean Bouin sera transformée en piscine

Le complexe sportif Jean Bouin à Nice ne sera pas détruit, mais largement réaménagé. Suite à la polémique qui s’était engagée la semaine dernière autour d’une nouvelle démolition d’un équipement public de centre ville (le syndrome Palais Acropolis), Christian Estrosi, maire de Nice et président de la Métropole, a donné des précisions. Il a annoncé la transformation de la patinoire Jean Bouin en un centre aquatique moderne après les JO d’hiver 2030, qui financeront une nouvelle patinoire olympique près de l’Allianz Riviera. Cette nouvelle installation, deux fois plus grande, accueillera les Aigles de Nice et les patineurs artistiques.

Pour Christian Estrosi, la rénovation de Jean Bouin est nécessaire nécessaire après 40 ans. Elle inclura un bassin de 50 mètres rénové, un bassin de 25 mètres et une zone ludique avec jeux d’eau. Ce projet vise également à améliorer l’isolation et à réduire les coûts énergétiques, estimés actuellement à 1,2 million d’euros par an.