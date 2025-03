Nice : le “Pavillon de la Mer” présenté aux acteurs économiques

Contrairement aux années précédentes, la Métropole Nice Côte d’Azur n’était pas présente au MIPIM de Cannes. Pas de présentations de projets niçois aux investisseurs internationaux. En revanche, mercredi, alors que Sophia Antipolis déroulait ses projets à Cannes, la Métropole invitait les acteurs économiques du territoire à découvrir le futur centre des congrès en installation sur le quai Infernet du port afin d’accueillir la 3e Conférence des Nations Unies pour l’Océan en juin. (Photo DR : image de synthèse).

Devant 300 professionnels, dont ceux de l'immobilier d'entreprise du CICA (Club Immobilier Côte d'Azur), l’occasion pour Christian Estrosi, président de la Métropole, de faire un point d’étape sur le chantier et d’assurer qu’il sera prêt à accueillir les 5.000 congressistes de juin. "Les travaux ont démarré en janvier et nous serons prêts pour la remise des clés des bâtiments aux Nations Unies fin avril", a-t-il souligné. Il a également évoqué l’utilisation de ce nouvel équipement après le grand événement pour lequel il a été installé. “Il permettra au Port de Nice de disposer d’un nouveau centre des congrès et d’une gare maritime qui feront rayonner encore plus Nice et son port. Lors de la livraison du bâtiment fin avril, nous communiquerons un premier calendrier prévisionnel d’une programmation 2025 - 2030 mêlant exposition grand public, salons, séminaires, congrès et évènementiel.”

Christian Estrosi a tenu aussi à rassurer les restaurateurs qui s’inquiétaient d’un service de restauration interne dans le nouveau centre de congrès pendant la conférence des Nations Unies. “Contrairement à ce qui était prévu, j’ai obtenu qu’il n’y ait pas de service de restauration assuré par un traiteur à l’intérieur de la zone fermée. Cela permettra aux 5.000 congressistes de se restaurer dans les établissements niçois. Par ailleurs, pour nos restaurateurs du port de Nice qui devaient être impactés par des mesures de fermeture, j’ai obtenu qu’ils restent ouverts afin qu’ils puissent aussi accueillir les milliers de congressistes présents avant et pendant le sommet.”

Quelques chiffres-clés ont été aussi donnés pour rappel. Le Pavillon de la Mer (nom provisoire, une consultation est cours auprès des Niçois sur le site jeparticipe.nice.fr) dispose d’une surface totale de 10.600m2 ; 4.000 m² de hall modulable ; 1.200 m² d’espaces dédiés aux sous-commissions ; plus de 2.500 places assises ; une esplanade de 4.000 m² ; un rooftop de 1.400m².