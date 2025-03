Nice : Philippe Tabarot inaugure Zou!, la nouvelle offre TER

Zou!, la nouvelle offre de trains régionaux en Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur, première en France à ouvrir ses TER à la concurrence, sera inaugurée aujourd’hui vendredi 14 février à Nice par Philippe Tabarot, ministre chargé des Transports. A la suite d’un appel d’offres lancé en 2019, cette initiative vise à améliorer la qualité du service avec une augmentation de l’offre, des horaires élargis et une meilleure fluidité sur la ligne Les Arcs - Draguignan - Vintimille, l’une des plus fréquentées après l’Île-de-France. Le lancement officiel de la ligne se fera en présence de Céline Caron-Dagioni, Ministre de la Principauté de Monaco, Renaud Muselier, président de la Région Sud, Christian Estrosi, président de la Métropole et Christophe Fanichet, Pdg SNCF Voyageurs.

Ensuite, à bord d’un tramway, Philippe Tabarot échangera avec des contrôleurs sur les enjeux de sécurité dans les transports, alors que sa proposition de loi sur ce sujet, qu’il a portée en tant que Sénateur des Alpes-Maritimes, vient d’être adoptée à l’Assemblée nationale.