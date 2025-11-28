Nice : Philippe Tabarot va saluer l’engagement des bénévoles de la grande collecte

À l’occasion de la grande collecte annuelle des Banques Alimentaires, Philippe Tabarot sera à Nice samedi 29 novembre pour soutenir la mobilisation exceptionnelle des bénévoles des Alpes-Maritimes. Accueilli par le président de la Métropole Christian Estrosi et Tony Amato, le président de la Banque Alimentaire des Alpes-Maritimes, le ministre viendra saluer le travail de ceux qui, tout au long du week-end, vont participer à l’une des plus importantes opérations solidaires du pays. Il rendra également hommage aux entreprises du transport et de la logistique qui, grâce au mécénat et à la mise à disposition de moyens techniques, jouent un rôle essentiel dans la réussite de cette collecte.

La visite se poursuivra au Carrefour Lingostière, où le ministre ira à la rencontre des bénévoles et des donateurs mobilisés dans la galerie commerciale. Aux côtés de la marraine de l’association, Noëlle Perna, il rapellera l’importance de cet élan citoyen annuel, rendu possible grâce aux 110 000 bénévoles engagés dans près de 7 500 points de collecte partout en France.