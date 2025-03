Nice : une piscine olympique grand public dans la Plaine du Var

Si la piscine olympique niçoise Camille Muffat dans la plaine du Var est réservée aux sportifs professionnels, le second bassin olympique qui sera construit à côté sera lui ouvert au public et notamment aux scolaires et aux clubs. C’est ce projet de second bassin olympique dans la plaine du Var qui a été présenté hier par Christian Estrosi. Un projet qui, s’il n’est pas nouveau, a été remanié. (Photo © Ville de Nice : les deux bassins tels qu’ils devraient se présenter fin 2027).

Dans sa version actuelle sinon définitive, il tient dans la création d’un bassin de 50 X 21 mètres qui proposera 8 couloirs de nage, avec une capacité d’accueil de 1.500 personnes en instantané. Il est prévu également des parties communes (espaces d’accueil, vestiaires, locaux administratifs, locaux annexes). Là également des aménagements sont envisagés. Les parties communes actuelles de la piscine Camille Muffat seront déconstruites pour rebâtir des équipements mutualisés pour les deux bassins. Une tribune de 500 places sera aménagée ainsi qu'une salle de musculation pour les sportifs de haut niveau.

Ce nouveau complexe proposera des solutions durables avec l’installation de panneaux solaires pour chauffer l'eau, une bâche thermique performante. L’eau de la piscine sera réutilisée pour les espaces végétalisés et l’impact polluant du traitement de l’eau sera réduit via des produits écologiques. Enfin, d’ici 2028, une connexion aux réseaux de géothermie sera réalisée dans le cadre de la ZAC Parc Méridia pour les besoins en chauffage des locaux et des deux bassins.

Les études de faisabilité ont été réalisées en fin d'année dernière et les travaux devraient commencer fin 2026 pour une livraison fin 2027. Coût de la construction : 18,2 M€. Le top départ est donné dès aujourd'hui : une délibération est présentée en conseil municipal ce vendredi matin 28 mars pour lancer le concours de maîtrise d’œuvre ainsi que la désignation du jury.