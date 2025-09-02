Nice : PKF Arsilon renforce son ancrage avec la cooptation de Tristan Marinier

PKF Arsilon, acteur national du conseil, de l’audit et de l’expertise comptable, annonce la cooptation de Tristan Marinier comme nouvel Associé au sein de son bureau niçois. Diplômé de l’IAE de Nice et titulaire du Diplôme d’expertise comptable, il a débuté sa carrière en 2010 au sein de l’organisation, devenue indépendante en 2021 sous le nom de PKF Arsilon. Fort de 15 ans d’expérience, il a accompagné de nombreuses entreprises, groupes internationaux et acteurs publics, en développant une expertise reconnue dans les domaines du secteur public et non marchand. (Photo DR : Tristan Marinier).

Cette nomination illustre la volonté du cabinet d’affirmer sa dynamique de croissance locale. PKF Arsilon Nice, qui regroupe plusieurs dizaines de collaborateurs, accompagne un tissu économique varié, des start-ups aux PME et ETI. En complément de ses métiers historiques, le bureau développe une offre de conseil à haute valeur ajoutée (Advisory) articulée autour de quatre axes : stratégie et pilotage de la performance, RSE et durabilité, conseil transactionnel et restructuring. L’objectif affiché : devenir le partenaire de référence pour les entreprises du territoire dans toutes les étapes de leur développement.

Au niveau national, cette cooptation s’inscrit dans un mouvement plus large : sept nouveaux Associés rejoignent PKF Arsilon en 2025 dans les bureaux de Nice, Bordeaux et Villeneuve-d’Ascq. L’entreprise, qui a franchi le cap des 1 000 collaborateurs et des 100 M€ de chiffre d’affaires, poursuit son maillage territorial et confirme son ADN entrepreneurial. “Ces nominations témoignent de notre volonté de rester au plus près des organisations et de leur apporter un conseil adapté aux enjeux de demain”, souligne Franck Glédel, Président-CEO de PKF Arsilon.