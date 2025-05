Nice : Plan de Protection de l'Atmosphère au Tribunal Administratif

Le Collectif Citoyen 06 annonce que son recours contre le Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA 2025) du Préfet des Alpes-Maritimes sera examiné lors d'une audience au Tribunal Administratif de Nice le mercredi 14 mai 2025 à 10h30. Ce collectif, qui regroupe des citoyens engagés pour la protection de la santé et de l’environnement, conteste ce plan mis en place par le Préfet des Alpes-Maritimes, plan qu’il estime insuffisant pour lutter efficacement contre la pollution de l’air, notamment dans la région niçoise, où les niveaux de polluants atmosphériques dépassent largement les lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le collectif considère aussi cette audience comme importante et il invite médias et public à y assister afin de suivre l’évolution de ce dossier crucial pour la santé publique et l’environnement.