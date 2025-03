Nice : du plomb dans l’aile du téléphérique pour traverser le Var

Du plomb dans l’aile pour le projet de téléphérique au-dessus du Var, permettant de relier l’ouest de Nice au centre de Saint-Laurent-du-Var par la voie de airs (et donc sans les embarras routiers). Le projet, qui initialement devait être terminé pour janvier 2026, avait déjà été reporté de deux bonnes années avec une livraison fixée en 2028. Mais aujourd’hui, c’est un nouveau report qui a été évoqué par le maire de Saint-Laurent-du-Var Joseph Ségura. A l'antenne d'Ici Azur, il n’a même pas avancé de nouvelle date, soulignant qu’il était avant tout à la recherche d’une solution à moindre coût pour traverser le fleuve. Et quand sait que le projet de téléphérique était estimé à plus de 40 M€, ce n’est peut-être pas cette solution qui sera retenue dans les conditions actuelles de contraintes de finances publiques. Un report "sine die" ?