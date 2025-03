Nice : pour muscler son image de marque

Storytelling, identité visuelle et sonore, marketing olfactif… : ce sont les instruments de l’identité de marque. Cohérente, bien construite, forte cette identité permet de de se différencier sur un marché souvent très concurrentiel et de fonder le socle de la stratégie de communication. Pour mieux travailler son image de marque, la CCI Nice Côte d’Azur et AzurProCom organisent une conférence sur le thème "L'identité de marque au cœur de la performance de votre entreprise". Elle aura lieu mardi 26 mars à partir 18 heures au Palais consulaire, 20 boulevard Carabacel à Nice

Au programme, les interventions et retours d’expérience de :

, spécialiste de la communication visuelle, diplômé des Beaux-Arts, il a exercé ses talents de Directeur artistique au sein de plusieurs entreprises avant de créer sa propre agence. Pierre Corbucci, expert des contenus et stratégies éditoriales, il a travaillé pour de nombreuses agences sur le territoire et est auteur de plusieurs romans, il assure aujourd’hui la direction marketing et communication du Stars Luxury Group à Monaco.

Inscription gratuite mais obligatoire