Nice poursuit son partenariat avec Ironman jusqu’en 2028

Nice a fait le pari des grands événements et notamment sportifs. Depuis 2008, la ville s’est ainsi imposée comme une terre d’accueil pour les plus grands événements sportifs de la planète. L’année 2024 a été particulièrement intense dans ce domaine avec entre autres l’arrivée historique du Tour de France et l’accueil de six matchs de football lors des Jeux Olympiques 2024. Nice est bien décidée à continuer avec déjà en vue les JO d'hiver 2030 où elle est positionnée pour les sports de glace. Dans cette ligne d'événements de portée mondiale, elle a aussi célébré hier, mercredi, la poursuite de l’aventure, menée au plus haut niveau de la compétition, avec Ironman. (Photo DR : Yves Cordier, ancien champion de triathlon et directeur d’Ironman France et Christian Estrosi lors de l’annonce de la poursuite du partenariat).

Après avoir accueilli avec succès les Championnats du Monde Ironman 70.3 en 2019 et les éditions masculines et féminines du Championnat du Monde Ironman respectivement en 2023 et 2024, Nice et le groupe Ironman ont choisi de prolonger leur partenariat pour l’organisation des championnats du monde jusqu'en 2028, pour inclure le Championnat du Monde Ironman masculin en 2025, ainsi que les Championnats du Monde Ironman 70.3 en 2026 et 2028. D'ici 2028, Nice deviendra la ville qui aura accueilli le deuxième plus grand nombre de Championnats du Monde Ironman et Ironman 70.3 derrière Kailua-Kona, Hawai'i, s'imposant ainsi comme la destination de triathlon la plus prisée en Europe.

Plus en détail, Nice accueillera le Championnat du Monde Ironman® masculin le 14 septembre 2025, ainsi que les Championnats du monde de triathlon Ironman® 70.3® 2026 (12 et 13 septembre) et 2028 (en septembre également sur deux jours). L’extension du partenariat inclut une option mutuelle entre la Ville de Nice et le Groupe Ironman pour que Nice accueille également les Championnats du Monde Ironman 70.3 en 2030. Conjointement à cette annonce, les Championnats du Monde Ironman retourneront à leurs racines Hawaïennes à Kona, sur un format d’une journée de course à partir de 2026.

Nice confirme ainsi sa tradition de terre bénie du triathlon. C'est là qu'en 1982 est né le triathlon longue distance en Europe avec le premier “Triathlon International de Nice”. Entre 1994 et 2002, Nice a aussi accueilli à cinq reprises les Championnats du monde ITU de triathlon longue distance avant de devenir une épreuve Ironman® en 2005. Depuis lors, Nice est l'une des destinations les plus populaires du circuit de course Ironman et Ironman 70.3, accueillant et l'Ironman France et l'Ironman 70.3 Nice, mais également l’évènement ultime des Ironman 70.3 Series, et co-accueillant les Championnats du Monde Ironman en 2023, 2024, et dans quelques mois 2025. De quoi lui donner une image jeune, sportive et tonique dans le monde entier.