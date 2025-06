Nice : la pratique du pouvoir présidentiel selon François Hollande

“Quelle pratique du pouvoir présidentiel ? Un retour d'expérience”, thème d’une conférence d’exception que donnera quelqu’un de bien placé pour en parler : François Hollande, ancien président de la République française de 2012 à 2017. A l'invitation d'Université Côte d'Azur, l’actuel député de la Corrèze, sera le grand témoin de ce rendez-vous donné le 6 juin à 17h30 à la Faculté de droit et science politique, Campus Trotabas à Nice (avenue du Doyen Louis Trotabas). Son intervention viendra clôturer le colloque international organisé les 5 et 6 juin par les Professeurs Vincent Martigny et Pauline Türk sur “La pratique du pouvoir présidentiel sous la Ve République : enjeux institutionnels et évolutions politiques”. L'échange sera animé par Vincent Martigny, Professeur de science politique à Université Côte d'Azur et Thomas Wieder, journaliste au Monde. Inutile de donner un lien d'inscription. L’évènement affiche déjà complet.