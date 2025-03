Nice : Première édition pour le forum "Numérique en Commun[s]"

La première édition maralpine du forum "Numérique en Commun[s]", organisée par le Département des Alpes-Maritimes en partenariat avec le Hub du Sud, s’est tenue hier au CADAM de Nice. L’événement a réuni collectivités, associations, entreprises et chercheurs dans un objectif : promouvoir un numérique d'intérêt général, inclusif, éthique et durable. La journée a été ponctuée de conférences sur la transition numérique, d'ateliers interactifs, de présentations de projets innovants et de tables rondes, mettant en lumière des initiatives telles que l'inclusion numérique pour les personnes déficientes visuelles et le reconditionnement d'ordinateurs issus des collèges du Département. Cette initiative se place dans l'engagement du territoire maralpin pour un numérique inclusif, engagement marqué par le Smart Deal, la création de la MIA ou encore le partenairiat avec le WAICF (World Artificial Intelligence Cannes Festival).