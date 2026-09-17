Créé par Martine Seigneur, ce nouvel événement est placé sous le signe de la rencontre. Il réunit les 3 et 4 octobre au Novotel Nice Aéroport Arenas une quinzaine d'auteurs du bien-être, de la santé et de la spiritualité.

Nées de l'envie de réunir auteurs, lecteurs, professionnels des médias et chercheurs de sens dans un espace d'échange sincère, les Journées Authenticité se tiennent les 3 et 4 octobre au Novotel Nice, à l'initiative de Martine Seigneur, attachée de presse spécialisée dans l'accompagnement d'auteurs, en collaboration avec l'association Luminame de Didier Gastaud. Le samedi 3 octobre, de 10h à 20h, le public pourra assister à quinze conférences et échanges privilégiés avec des auteurs reconnus dans les domaines du bien-être, de la santé, de la spiritualité et de l'ésotérisme, avant des séances de dédicaces. Parmi eux Jean-Dominique Michel, Marion Kaplan, Corinne Colin-Bellet, Agnès Stevenin, Pierre Lapoujade, Tigrane Hadengue, Sophie Mainguy, Catherine Martin, Philippe Ferrer, Liv Brunet, Aurore Pramil ou encore Nathalie Mendes. La veille, vendredi 2 octobre à 19h30, un concert de Claude Brame & Les Belzam ouvrira les festivités.

Le dimanche 4 octobre, de 10h à 17h, place à une journée plus intimiste consacrée à la pratique : les auteurs proposeront quinze ateliers découverte de 30 minutes permettant d'approcher concrètement leurs méthodes et leurs outils, en petit groupe et dans un format plus immersif. Porté par l'ambition de créer des rencontres authentiques dans un climat de bienveillance, l'événement est accessible via des formules à la journée ou en pack sur helloasso.com.