Nice : première édition pour le Forum de la Franchise

Première édition pour le Forum de la Franchise jeudi 16 novembre de 9 à 16 heures au stade Allianz Riviera à Nice. Organisé par la CCI Nice Côte d’Azur avec le Département, la Banque Populaire Méditerranée et la Fédération Française de la Franchise, il a pour objectif de mettre en relation des créateurs, des porteurs de projet, des investisseurs ou des chefs d’entreprise qui souhaitent créer ou reprendre une franchise, avec des enseignes qui souhaitent se développer ou s’implanter dans les Alpes-Maritimes et qui recrutent leurs futurs partenaires.

Selon une enquête menée en 2022, quelque 44% des futurs créateurs d’entreprise envisagent de se lancer en franchise. En ces temps d’incertitude, ce modèle rassure car il offre des perspectives de réussite. En effet, le risque financier est plus limité, l’accompagnement bien encadré et la notoriété de l’enseigne, un bénéfice notable. Avant de se lancer, le futur chef d’entreprise doit cependant découvrir les étapes clés afin de faire les bons choix. Des clés et des opportunités que pourront lui apporter ce forum auquel participent 29 enseignes.