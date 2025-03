Nice : première levée de fonds pour NOLT et ses “maillots infinis”

Première levée de fonds pour NOLT. La startup niçoise, spécialisée dans les équipements sportifs éco responsables, a bouclé une levée de fonds “seed” de 500.000 €, avec des business angels, incluant le groupement Impact Business Angels, ainsi que Bpifrance. Au cœur de l’Euro 2024 et à quelques encablures du lancement des Jeux Olympiques de Paris, c’est une étape majeure pour la marque et un signe fort pour le sport responsable. (Photo DR).

Fondée en 2020 par Olivier Guigonis et Paul-Emmanuel Guinard, deux acteurs de l’industrie du sport, NOLT, pour Nothing is Lost, a cherché à lancer une marque de matériel de sport 100% écologique et circulaire à partir de polyester recyclé. La startup a notamment mis en oeuvre le concept de “maillot infini”, une démarche circulaire par laquelle les vêtements de sport usagés en polyester sont transformés en un fil de polyester recyclé.

La marque travaille en direct avec 500 clubs amateurs et professionnels. Pour cette année, son objectif principal est de renforcer l’offre digitale “Direct to Club”, pour être toujours plus accessible. Ses nouveaux investisseurs vont l’y aider. A travers cette première levée de fonds, les fondateurs ont choisi de s’entourer d’experts du sport et de l’impact, d’entrepreneurs de talent et de financiers, qui pourront les conseiller dans la gestion de leur croissance. Ont été cités ainsi :

Impact Business Angels dédié au soutien de l’entrepreneuriat à impact en France.

dédié au soutien de l’entrepreneuriat à impact en France. Santiago Lefebvre , co-fondateur et CEO de ChangeNOW.

, co-fondateur et CEO de ChangeNOW. Omar da Fonseca , consultant chez beIN SPORTS et ambassadeur de NOLT.

, consultant chez beIN SPORTS et ambassadeur de NOLT. Jean-Marie Piranda , ancien PDG du groupe industriel FRIAL et ancien DG du Stade Malherbe de Caen.

, ancien PDG du groupe industriel FRIAL et ancien DG du Stade Malherbe de Caen. Fabrice Clément, entrepreneur et ancien président du Stade Malherbe de Caen.

entrepreneur et ancien président du Stade Malherbe de Caen. Clément Calvez, président du FC Sochaux-Montbéliard.

président du FC Sochaux-Montbéliard. Thomas Plessis, head of sales chez ScorePlay.

“Nous recherchions avant tout les bons partenaires pour nous accompagner dans un développement ambitieux” ont déclaré les deux co-fondateurs. "Il reste encore beaucoup à faire et nous comptons sur chacun d’entre eux pour nous aider à aborder sereinement la prochaine étape de notre évolution”