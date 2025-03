Nice : première nuit de couvre feu pour les moins de 13 ans

Première nuit de couvre-feu pour les moins de 13 ans entre à Nice. Suivant l’exemple d’autres municipalités, Christian Estrosi, le maire avait annoncé la mise en place de cette mesure sur le créneau entre 23 et 6 heures du matin. Elle est entrée en vigueur mercredi pour la période estivale jusqu’au 31 août, sur “l’ensemble des points d’attroupement de toute la ville” a-t-il été précisé. Il s'agit aux nord de Nice des quartiers de Las Planas, à l'est de l'Ariane, Bon Voyage, Pasteur, Saint-Roch et Pilatte-Lorrain. Pour le centre sont concernés le Vieux-Nice, le centre-ville, la gare du Sud. Enfin, à l'Ouest les quartiers Madeleine, Jean-Vigo et les Moulins. Pour ce dernier quartier, en proie au trafic de stupéfiants, l'interdiction est étendue jusqu'à 16 ans.

Les mineurs non accompagnés par un parent qui seront pris en défaut seront raccompagnés à leur domicile par la police et en cas de récidive seront sanctionnés par une amende de 38€.