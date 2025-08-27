Nice : première pierre pour la résidence étudiante Trotabas

La première pierre de la résidence étudiante Trotabas sera posée demain, jeudi 28 août à 11 heures. Avec 76 logements étudiants (de type studios) supplémentaires à proximité immédiate de la Faculté de Droit et Science Politique d’Université Côte d’Azur, ce nouvel équipement vient répondre à une demande forte en hébergement étudiant dans ce secteur de la ville. Alors que la ville de Nice est classée comme la ville la plus chère de France en dehors de l'Ile de France en raison notamment du prix du logement étudiant, le projet s’inscrit dans la mission fondamentale du CROUS : garantir l’égalité d’accès aux études supérieures en offrant des conditions de vie adaptées et accessibles aux étudiants. (Photo Crédit Billy : un visuel prévisionnel de la résidence, côté cour).

Cette résidence, dont l’ouverture est prévue pour la rentrée universitaire de septembre 2026, apporte une offre complémentaire aux 238 chambres étudiantes déjà existantes dans la résidence voisine “les Collinettes”. La nouvelle résidence proposera aux étudiants un cadre de vie moderne, fonctionnel et inclusif :

76 logements T1 de 18 m² minimum, équipés d’une kitchenette complète, d’un espace sanitaire tri-fonction et d’un brasseur d’air. 32 d’entre eux seront des appartements traversants - dont 4 logements adaptés aux personnes à mobilité réduite

des espaces collectifs conviviaux : une salle climatisée de convivialité, une laverie, une salle de sport

un local vélo sécurisé et abrité

un accueil mutualisé avec la résidence Crous des Collinettes.

L’opération prend place sur un foncier de l’Etat. Elle est conduite dans le cadre d’un marché global de performance qui associe la conception, la réalisation, l’exploitation, la maintenance des bâtiments et des installations énergétiques sur une durée de cinq ans. Conçu par le groupement dont le mandataire est Bouygues Bâtiment SudEst, le projet se distingue par son exemplarité environnementale. Son coût s’élève à près de 8 millions d’euros, intégrant conception, travaux, et exploitation-maintenance, financé majoritairement par le CNOUS (2 500 000 €), le Crous Nice-Toulon grâce à un emprunt auprès de la Banque des Territoires (2 500 000 €), dans le cadre du contrat de plan Etat région l’Etat (1 137 000 €) et la Région Sud – PACA (900 000 €).

Pour rappel, les étudiants souhaitant faire une demande de logement Crous doivent constituer leur Dossier Social Etudiant entre mars et mai de chaque année, sur messervices.etudiant.gouv.fr. Les logements sont attribués au début de l’été par ordre de priorité en fonction de la situation sociale de l’étudiant et des disponibilités dans le parc de logement Crous.