Nice : première rentrée à Iconic pour l'Idrac, Sup de com et Ilerie

L'Idrac (école de commerce et management) a quitté son campus de Sophia Antipolis et a fait sa première rentrée hier avec 400 étudiants dans son nouveau campus de Nice installé dans l'immeuble Iconic, près de la gare Sncf Thiers. Le réseau Compétences et Développement auquel appartient l'Idrac a placé également à Iconic, deux autres de ses écoles : Sup de Com (150 étudiants) et Ilerie (30 élèves), consacré aux relations internationales. S'il a migré son campus à Nice, Compétences et Développement a gardé son campus de Grasse où sont accueillis l'Idrac et Sup de Com et où il compte implanter l'an prochain l'Epsi, une école d'informatique.