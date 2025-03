Nice prépare un jumelage avec Samarcande

Nice, qui a accueilli dans la semaine une délégation de Samarcande à l’occasion de la visite d’Etat en France du président ouzbek Shavkat Mirziyoyev, envisage un jumelage avec Samarcande, l’une des villes mythique d’Asie centrale. Une lettre d’intention a été signée par Christian Estrosi, maire de Nice, avec Oybek Khamraev et Jamshid Khaydarov, vice-gouverneurs de la région de Samarcande en Ouzbékistan. Il a été rappelé à cette occasion que les deux villes sont inscrites au patrimoine mondial de l’humanité. Faisant face à des enjeux communs, elles ont choisi d’approfondir leur relation contribuant ainsi directement au rapprochement stratégique des deux pays.

“Dans un contexte géopolitique de tensions entre États-Unis, Russie et Chine, la France doit incarner une voix singulière” a déclaré Christian Estrosi. “Nice est heureuse de contribuer ainsi à une diplomatie française indépendante et souveraine. Plus généralement, je suis convaincu qu’à travers les villes, le multilatéralisme peut se réinventer. C’est exactement ce que nous voulons faire avec ce jumelage prometteur et c’est aussi l’esprit de la Coalition des villes et régions littorales que nous portons en marge de l’UNOC”.