Nice : le prix jeunesse du livre à Florence Hinckel

Le “Prix jeunesse : le livre des élèves de Nice”, désigné par 280 écoliers et collégiens niçois, a été attribué à Florence Hinckel pour son roman “Chun, le panda baby-sitter. 33 rue des Tilleuls”. Le livre, illustré par Marc Boutavant, raconte l’histoire de Chun, embauché pour garder Benjamin, 10 ans, et sa petite sœur Harmony, 8 ans. Mais ce n'est pas facile de s'occuper d'enfants quand on est un panda ! Surtout quand on n'a pas de pouce préhenseur et qu'on ne peut s'empêcher de faire des roulades sur soi-même à la vue d'une pente herbeuse ! Le prix, qui en est à sa 3ème édition, sera officiellement remis à l’auteure par Christian Estrosi, Maire de Nice, le vendredi 30 mai, dans le cadre du Festival du Livre de Nice (30 mai – 1er juin à Nice).