Nice : la Prom’Classic ouvre l’année sportive en fanfare

Premier grand rendez-vous sportif de l’année à Nice, la Prom’Classic a tenu toutes ses promesses. Hier, dimanche 4 janvier, 15.000 coureurs ont pris le départ de cette épreuve emblématique de 10 km sur la Promenade des Anglais qui affichait complet dans une ambiance à la fois conviviale et très compétitive. Organisée sur un parcours plat et rapide, entièrement fermé à la circulation, la course a confirmé son statut d’événement majeur du calendrier sportif azuréen.

Au-delà de la participation record, cette édition 2026 restera marquée par une performance historique. Chez les femmes, la Belge Jana Van Lent s’est imposée en 30 minutes et 10 secondes, établissant un nouveau record d’Europe du 10 km sur route, effaçant celui de la Britannique Paula Radcliffe. Une prouesse qui, conjuguée à l’affluence populaire et à la visibilité internationale de l’événement, vient renforcer l’attractivité sportive et événementielle de Nice au top départ de cette nouvelle année.