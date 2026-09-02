Organisé par le Groupe 26 en partenariat avec le groupe FIMAR, le salon PROSUD réunira dimanche 11 octobre buralistes, gérants de commerces de proximité, exploitants de stations-service, points de vente presse, groupements de pharmacies et distributeurs autour d'un objectif unique : créer de nouvelles opportunités commerciales dans un format entièrement dédié au business. Le salon proposera 80 stands et attend 400 à 500 professionnels, avec des marques nationales et européennes déjà engagées comme Haribo, Carambar & Co, OCB ou Zippo. Un atout concret pour les visiteurs : tous les fournisseurs présents s'engagent à proposer des promotions valables trois mois, offrant un vrai levier de négociation sur l'assortiment.
Né d'une idée d'Abbygaël Amar, portée avec son conjoint et associé Raphaël Amar depuis leur installation à Nice, PROSUD entend combler l'absence de salon B2B dédié à cet écosystème sur la Côte d'Azur. L'entrée, gratuite, est réservée aux professionnels sur inscription préalable via www.prosudexpo.fr. Si cette première édition confirme les attentes des organisateurs, l'événement a vocation à devenir un rendez-vous annuel niçois.