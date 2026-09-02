Le Centre de Congrès OcéaNice accueillera le 11 octobre PROSUD, un nouveau salon qui réunira fournisseurs, marques et distributeurs. Autour de 400 à 500 professionnels sont attendus

Organisé par le Groupe 26 en partenariat avec le groupe FIMAR, le salon PROSUD réunira dimanche 11 octobre buralistes, gérants de commerces de proximité, exploitants de stations-service, points de vente presse, groupements de pharmacies et distributeurs autour d'un objectif unique : créer de nouvelles opportunités commerciales dans un format entièrement dédié au business. Le salon proposera 80 stands et attend 400 à 500 professionnels, avec des marques nationales et européennes déjà engagées comme Haribo, Carambar & Co, OCB ou Zippo. Un atout concret pour les visiteurs : tous les fournisseurs présents s'engagent à proposer des promotions valables trois mois, offrant un vrai levier de négociation sur l'assortiment.

Né d'une idée d'Abbygaël Amar, portée avec son conjoint et associé Raphaël Amar depuis leur installation à Nice, PROSUD entend combler l'absence de salon B2B dédié à cet écosystème sur la Côte d'Azur. L'entrée, gratuite, est réservée aux professionnels sur inscription préalable via www.prosudexpo.fr. Si cette première édition confirme les attentes des organisateurs, l'événement a vocation à devenir un rendez-vous annuel niçois.