Nice : Qualisteo lève 5 M€ sur le créneau de la transition énergétique

Une belle levée de fonds pour accompagner sa croissance sur le créneau de la transition énergétique des entreprises ! La startup Qualisteo, créée à Nice en 2010, annonce aujourd'hui avoir levé plus de 5 millions d’euros auprès de 3 nouveaux actionnaires : Terra Nea (fonds d’infrastructure lancé par la Région Sud géré par Andera Partners), Enerfip Gestion et Liberset. Elle a gardé également la confiance de ses actionnaires historiques qui participent aussi à ce tour de table. (Photo DR)

Une croissance fulgurante depuis trois ans

Qualisteo, a développé un boîtier intelligent capable de collecter des données de consommation d’énergie et de les analyser grâce à l’IA afin d’accompagner les entreprises dans leur plan de sobriété énergétique. Dans un contexte énergétique en pleine mutation, et face à l’instabilité des coûts de l’énergie, les entreprises cherchent à maîtriser leurs consommations tout en s’inscrivant dans une trajectoire de décarbonation. Qualisteo, qui permet aux sites industriels de réduire leurs consommations de plus de 15%, connaît aussi depuis trois ans une croissance fulgurante.

Lauréate FrenchTech 2030, son chiffre d’affaires a décollé : 1.5 M€ de CA en 2021, 2.5 M€ de CA en 2022 et 6 M€ de CA prévisionnel en 2023,… Le nombre de ses clients aussi. Elle a déployé sa solution dans plus de 40 pays, dans plus de 500 sites, et aligne parmi son portefeuille clients grands comptes des géants tels que Bouygues, Alstom, Veolia, SUEZ, SLB…

Soutenir le développement commercial et technologique

“Aujourd’hui, les entreprises sont conscientes des enjeux écologiques et Qualisteo se démarque par sa polyvalence et sa solution unique, lui permettant d’être attractive pour un panel de clients aux spécificités et intérêts variés", explique Elodie Bondi, Directrice générale. "Face à cette demande croissante Qualisteo augmente ses effectifs, avec plus de 10 postes à pourvoir pour l’année 2023. Cette levée de fond viendra soutenir son développement commercial et technologique afin de contribuer à son expansion”.

Ce que souligne également Pierre-Yves Lambert, Président de Qualisteo. “Grâce à cette levée de fonds, Qualisteo va encore améliorer sa solution et va pouvoir la déployer auprès de plus d’entreprises et d’industriels”.