Nice : Qualisteo renouvelle son label Greentech Innovation

Spécialisée dans l'optimisation de la performance énergétique, Qualisteo, startup niçoise que pilote Elodie Blondi, annonce le renouvellement officiel de son label Greentech Innovation. Ce label, décerné par le Commissariat Général du Développement Durable (CGDD), reconnaît et soutient les entreprises qui développent des solutions innovantes pour accélérer la transition écologique. (Photo DR).

Fondée en 2010, Qualisteo s'est engagée à révolutionner la gestion énergétique des industries, des entreprises et des collectivités grâce à sa technologie avancée. Son boîtier intelligent, combiné à l'intelligence artificielle, permet de collecter et d'analyser les données de consommation énergétique des bâtiments. Cette solution intégrée, couvrant du hardware au logiciel en passant par le conseil, permet aux entreprises de réduire leur consommation énergétique de 15 % en moyenne. Elle offre une visualisation en temps réel des consommations et identifie rapidement les fuites d'énergie, fournissant ainsi une feuille de route claire pour une efficacité énergétique optimale.

Le label Greentech Innovation offre à Qualisteo un ensemble d'avantages, notamment une visibilité accrue sur les réseaux sociaux et lors d'événements, un soutien commercial et un accès facilité aux marchés publics. En outre, Qualisteo bénéficiera d'un accompagnement personnalisé dans le cadre du programme French Tech 2030, permettant de renforcer ses capacités d'innovation et d'accélérer son développement.