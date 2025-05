Nice : que faire de la caserne Auvare ?

Que faire de la caserne Auvare ? Ce site emblématique de la rue de Roquebillière, en plein cœur de Nice, va se retrouver bientôt inoccupé quand les forces de la Police nationale qui s’y trouvent actuellement vont déménager. Ce sera l’an prochain pour s’installer dans l’Hôtel des Polices mutualisé, en plein aménagement sur l’ancien site de l’hôpital Saint-Roch. Cette relocalisation ouvre aussi une opportunité de réaménagement pour la Ville de Nice qui a lancé hier une consultation sur le devenir de la caserne Auvare. Les Niçoises et Niçois sont ainsi appelés à donner leur avis jusqu’au 31 août sur la plateforme JeParticipe.Nice.fr. (Photo Google Street : la caserne Auvare à Nice).

Nice n’en a pas moins avancé quand même une idée de ce qu’il serait possible de faire sur cet emplacement de deux hectares magnifiquement placé. Sur le site de la consultation, une piste est avancée : “la création d’un grand pôle sportif urbain, ouvert à toutes et à tous. Ce projet vise à renforcer l’offre d’équipements sportifs à Nice, au bénéfice des habitants, des clubs et des établissements scolaires”, est-il noté.

Et de préciser que ce projet pourrait inclure :

“une grande salle omnisports, avec tribunes, adaptée à l’accueil de compétitions de haut niveau (basket-ball, handball, volley-ball), mais aussi d’autres disciplines comme les arts martiaux, la boxe, la danse ou encore le badminton ;

Une salle dédiée aux associations sportives de quartier, pour leurs entraînements, ateliers ou stages, en soutien à la vie locale et au dynamisme associatif ;

Un terrain extérieur polyvalent, en accès libre, pour permettre notamment aux plus jeunes de pratiquer le football et d’autres sports collectifs.

Ce nouvel espace a vocation à devenir un véritable lieu de vie, de pratique sportive et de cohésion sociale, au cœur de la ville”, est-il précisé.

Deux choix sont proposés dans le questionnaire. Un : êtes-vous favorable à ce projet sportif pour le site de la caserne Auvare ? (dire oui ou non). Deux : avez-vous d’autres idées ou besoins que ce projet de réaménagement pourrait intégrer ? Avec, pour cette seconde option, l’occasion d’apporter sa ou ses propositions et idées.