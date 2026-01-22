Nice : que vient apporter le statut d’entreprise à mission ?

La dynamique des entreprises à mission sera au centre d’une conférence organisée à Nice le jeudi 29 janvier, de 18h à 19h30, autour du thème “L’entreprise à mission, moteur de confiance et de performance durable”. Introduit par la loi Pacte, ce statut séduit aujourd’hui plus de 2.300 entreprises en France, désireuses de concilier performance économique et engagement sociétal. Pour en explorer les bénéfices concrets, PKF Arsilon, acteur national du conseil aux dirigeants et lui-même société à mission, et la Banque Populaire Méditerranée donnent rendez-vous aux dirigeants, décideurs et acteurs économiques au siège de la banque, promenade des Anglais à Nice.

La soirée débutera par une introduction consacrée aux enjeux RSE, avant une table ronde réunissant dirigeants et experts engagés, animée par Michel Biet. Plusieurs témoignages d’entreprises ayant adopté la qualité de société à mission viendront illustrer les impacts réels de cette démarche sur la gouvernance, la confiance des parties prenantes et la performance durable. Un temps d’échange pensé comme un moment de réflexion mais aussi de partage d’expériences, à l’heure où la responsabilité des entreprises devient un levier stratégique de compétitivité.