Nice rebaptise l’amphithéâtre du Centre Universitaire Méditerranéen

La ville de Nice a officiellement renommé l’amphithéâtre du centre universitaire méditerranéen, qui accueille notamment les séances du conseil métropolitain. Il portait jusqu’alors le nom d’Anatole de Monzie, ancien ministre de l’entre-deux guerres et soutien du régime de Vichy. Ce choix d’une personnalité “collaborationniste” avait été jugé inapproprié par plusieurs élus, notamment écologistes. Depuis vendredi, c'est rectifié. Ce lieu emblématique porte déosrmais un nouveau nom : celui d’Albert Camus. Un hommage à l’écrivain et prix Nobel de Littérature en 1957, figure de la résistance intellectuelle et symbole de liberté.

Lors de la cérémonie, qui s’est tenue en présence de la famille de Camus, Christian Estrosi, maire de Nice a reconnu lui aussi que le choix du nom Anatole de Monzie était “inapproprié”. Ce changement de nom intervient dans un contexte plus large de réévaluation des noms de lieux publics à Nice.