Nice : rebelote en 2026 pour l’EVO, le tournoi mondial d’esport

Après l’édition 2025, Nice accueillera de nouveau l’EVO en 2026, le plus grand tournoi de jeu vidéo de combat au monde. Alors que l’édition européenne 2025 de l’Evolution Championship Series (EVO) n’a pas encore eu lieu, les organisateurs ont annoncé à Las Vegas que le tournoi reviendrait à Nice en 2026, confirmant ainsi l’ancrage durable de l’événement sur la Côte d’Azur. Prévue du 10 au 12 octobre au Palais des Expositions, l’édition 2025 représente déjà une première européenne. L’EVO France 2025 s’annonce d’ailleurs comme une édition historique avec plus de 65 pays représentés et trois records européens battus avant même la clôture des inscriptions :

Le plus grand tournoi de jeu de combat jamais organisé en Europe. Le plus grand tournoi Tekken jamais enregistré sur le continent. Le plus grand tournoi Street Fighter d’Europe.

“Ce renouvellement témoigne de la confiance des organisateurs en notre capacité à offrir un cadre optimal à l’un des plus grands événements esportif de la planète”, estime Christian Estrosi, maire de Nice. “Cette fidélité s’inscrit pleinement dans notre ambition de faire de notre ville une place forte de l’esport en Europe”.