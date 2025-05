Nice : record explosé pour la 7ème No finish line

Record explosé pour la 7ème No finish Line qui s'est achevée hier à 16 heures sur le quai des Etats-Unis à Nice avec au compteur 8.450 participants et 132.049 km parcourus, soit autant (132.049€) pour les enfants malades ou défavorisés de la Côte d'Azur. C'est beaucoup plus que l’an dernier. En 2024, le défi solidaire avait comptabilisé 5.837 participants et 101.892 km parcourus avec à la clé autant d’euros reversés. Pour rappel, la No finish line, qui se présente avant tout comme une aventure humaine, est un défi auquel chacun peut participer. Il suffit aux participants de venir courir ou marcher sur un circuit sécurisé d'environ 1km et ouvert 24h/24 pendant 5 jours et 4 nuits sur le quai des Etats-Unis. Chaque kilomètre parcouru déclenche un euro au profit des enfants malades ou défavorisés de la Côte.