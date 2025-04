Nice : la rencontre de la Silver Éco

Evénement thématique pour les professionnels et les séniors “La rencontre de la Silver Éco”, se tiendra jeudi 24 avril de 9 heures à 16h30 à Nice dans les locaux de la CCI Nice Côte d’Azur. La Chambre organise cette journée en partenariat avec Harmonie Mutuelle pour réunir les acteurs de l'écosystème, les professionnels et les usagers afin de répondre aux besoins concrets du terrain et d'ouvrir le débat sur les enjeux sociétaux et économiques du secteur.

Avec une croissance de +11% en dix ans, le marché dédié à cette tranche de la population connaît un essor remarquable dans les Alpes-Maritimes. L'augmentation de l'espérance de vie fait de la Silver Économie un secteur à fort potentiel, avec des enjeux sociaux et économiques significatifs pour notre région. Ce marché, créateur d'emplois, se distingue par une diversité d'activités transversales à tous les secteurs, contribuant à leur développement.

La Silver Économie englobe toutes les activités répondant aux défis du vieillissement, à travers des produits, dispositifs et services visant à améliorer la qualité et le confort de vie des personnes âgées de 60 ans et plus : e-santé, téléassistance enrichie, nouvelles pratiques de mobilité, nouveaux modes d'hébergement, etc. Sur le territoire azuréen, 560 établissements proposent des solutions innovantes. Au programme de la journée, des ateliers B2B, des démos, un ciné débat, un village d’exposants et une conférence grand public sur le thème "Bouger plus, vivre mieux : l'Activité Physique, une clé pour tous ?"