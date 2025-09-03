Fermer le menu
3 septembre 2025, par Jean-Pierre Largillet

Nice : la rentrée du Club d’Affaires Franco-Allemand

Le Club d’Affaires Franco-Allemand organise son cocktail de rentrée le 9 septembre, à 19 heures plage Vela à Nice. Ouvert à toute personne intéressée par le dynamisme franco-allemand et les échanges professionnels.

La rentrée pour le CAFACA, le Club d’Affaires Franco-Allemand Côte d’Azur. Elle aura lieu le mardi 9 septembre à partir de 19 heures à travers une soirée conviviale sur la plage de La Vela, à Nice, promenade des Anglais. Membres du club, invités et nouveaux venus pourront échanger autour d’un verre et élargir leur réseau. Cette soirée est ouverte à toute personne intéressée par le dynamisme franco-allemand et les échanges professionnels. Vous n’avez pas besoin d’être membre du club pour participer.

 

