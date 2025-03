Nice : Rentrée des Entrepreneurs au Hub de l’Innovation

Le rendez-vous économique de la rentrée Nice Côte d’Azur ! La 2ème édition de la Rentrée des Entrepreneurs est programmée jeudi 19 septembre de 10 à 18 heures au Hub de l’innovation (61 avenue Simone Veil) à Nice. A destination des entrepreneurs établis ou en devenir, cet événement rassemble, sur un seul et même site, l’ensemble des interlocuteurs clés pour la création et la croissance des entreprises. Plus de 60 partenaires répartis en 4 zones thématiques (financement, accompagnement, innovation, formalités administratives) seront présents toute la journée pour répondre aux besoins des entrepreneurs tandis que ees ateliers collectifs, des conférences et des sessions de networking sont prévus tout au long de la journée.

A 17h30, un panel de clôture rassemblera plusieurs personnalités du monde de l’économie, de l’innovation et du sport pour partager des expériences inspirantes et offrir des regards croisés sur l’aventure entrepreneuriale du quotidien. L’an dernier, la première édition de la Rentrée des Entrepreneurs avait rassemblé 400 participants.