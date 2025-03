Nice : une résidence étudiante de 76 logements pour le Campus Trotabas

Une résidence universitaire de 76 logements sur le Campus Trotabas, au cœur de la Faculté de Droit et Science Politique de l’Université Côte d'Azur à Nice : c’est ce que va construire Bouygues Bâtiment Sud-Est. Situé sur la Colline de Magnan qui domine la baie des Anges, le Campus Trotabas a fait l’objet en 2023 d’une réhabilitation en site occupé par le constructeur. Filiale de Bouygues Construction, il a signé en novembre dernier un marché global de performance avec le CROUS Nice Toulon pour la conception réalisation de ce programme de logement étudiant. (Photo DR : Perspective Agence Palissade - vue sur l’entrée).

Les travaux vont démarrer au 3ème trimestre 2025 pour une occupation dès la rentrée 2026. Sur une surface de 1.620 m2 et 6 niveaux, la résidence se composera de 76 studios T1 dont 4 PMR d’une surface de 18 et 22 m2, d’une salle de sport, d’une salle de convivialité et d’une laverie. Le bâtiment sera construit sur le plateau existant d’un terrain de tennis avec une hauteur réduite qui laissera filer la vue depuis la terrasse du restaurant.

L'ensemble sera conforme aux normes environnementales RE2020 avec l’obtention du Label Bâtiment Durable Méditerranéen (BDM) Bronze.