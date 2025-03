Nice : une réunion débat du Club de la Presse sur la désinformation

Le Club de la Presse06 Méditerranée organise une réunion débat sur la désinformation le jeudi 13 mars à 18h00 avec Bernard Deloupy, auteur de l’ouvrage Crim’ au port qui aborde le sujet de la désinformation et Philippe Bellissent, chercheur associé laboratoire SICLAB Université Côte d'Azur, qui travaille sur ces questions dans le cadre d’un futur colloque, plus spécialement sur la désinformation dans le domaine militaire et les deepfakes.

Le débat sera animé par Vincent-Xavier Morvan et le rendez-vous est donné au Vestiaire à MoT, Librairie concept-sport à Nice (19 Boulevard Joseph-Garnier).