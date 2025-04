Nice : la Russie va récupérer l’église russe et le cimetière de Caucade

Après avoir récupéré la cathédrale orthodoxe de Nice, la Russie va pouvoir récupérer deux autres sites religieux dont la propriété était contestée en justice : l’église Saint-Nicolas-et-Sainte-Alexandra et le cimetière Caucade. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a tranché comme l’a signalé le quotidien Nice-Matin qui titrait “La Russie “annexe” deux territoires à Nice” : elle a reconnu la Russie propriétaire de l’église et du cimetière. Ces deux sites, construits au XIXᵉ siècle par la famille impériale russe et l’Église orthodoxe, étaient jusqu’à présent gérés par l’Association cultuelle orthodoxe russe (Acor), fondée après la révolution de 1917. Malgré le fait qu’ils aient été gérés sur un temps long par l’Acor, la justice a estimé que la propriété initiale de l’État russe restait imprescriptible. Elle a retenu l'argument de la Russie selon lequel l'Église et l'État n’étaient pas dissociés lors des acquisitions historiques.

L’Acor et ses fidèles redoutent maintenant un scénario similaire à celui de 2013. Lorsque la Russie avait récupéré la cathédrale orthodoxe de Nice, elle s’était empressée de changer sans préavis les serrures. La décision de la cour d’appel pourrait aussi précipiter l’expulsion de centaines de fidèles, sans solution immédiate pour poursuivre leurs activités religieuses.