Nice : un salon dédié à la poursuite d’études en alternance

Dédié à tous ceux qui envisagent une alternance mais restent indécis sur la formation à choisir ou le métier à exercer, le Salon de l'Etudiant formations et recrutement en alternance 2025 aura lieu le 1er mars, de 9h30 à 17 heures au Palais des Expositions à Nice. Le salon s’adresse non seulement aux étudiants à la recherche de formations en alternance et de contrats, mais aussi aux collégiens curieux des métiers, aux lycéens, notamment de filières professionnelles, qui planifient leur avenir dans l'enseignement supérieur, et aux individus hors parcours scolaire souhaitant entreprendre une formation en alternance jusqu'à l'âge de 30 ans.

L’alternance est un mode de formation dont le principe est d’alterner des périodes d’enseignement théorique avec des temps de mise en pratique. Il existe plusieurs formes de contrats permettant d’obtenir différents types de diplômes allant du CAP au niveau bac+5. Au programme du salon des conférences, des job dating, des stands pour se renseigner.