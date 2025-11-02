Fermer le menu
Flash
Flash :

2 novembre 2025, par Jean-Pierre Largillet

Nice : un Salon de l’Etudiant masters, mastères spécialisés et MBA

2 minutes

Organisé en partenariat avec l’Académie de Nice, il s’adresse à ceux qui veulent approfondir leurs études après un bac+3 ou de spécialiser davantage leur parcours académique et aura lieu samedi 29 novembre au Palais des Expositions.

Une semaine après le Salon de l’Etudiant, place samedi 29 novembre de 10 à 17 heures au Salon de l'Etudiant masters, mastères spécialisés et MBA en France et à l'international qui aura lieu également au Palais des Expositions à Nice. Organisé en partenariat avec l’Académie de Nice, il s’adresse à ceux qui veulent approfondir leurs études après un bac+3 ou de spécialiser davantage leur parcours académique. Entre masters universitaires, mastères spécialisés, MSc ou MBA, les possibilités sont nombreuses… et parfois complexes à décrypter. Choix de la formation, modalités d’admission, cohérence du projet, débouchés professionnels : autant de questions auxquelles ce rendez-vous peut aider à répondre, en apportant des conseils concrets et personnalisés.

 

