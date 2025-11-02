Fermer le menu
Logo WebtimeMedias

L'éco de la Côte.

Rechercher
Accueil

Accueil

Explorer

Explorer

Agenda

Agenda

Recherche

Recherche

Brèves

Brèves

Ouvrir le menu
Logo WebtimeMedias
Ouvrir le menu
Flash
Flash :

2 novembre 2025, par Jean-Pierre Largillet

Nice : le Salon de l’Etudiant revient au Palais des Expositions

Partager sur X

Partager sur LinkedIn

2 minutes

Plus de 8.000 visiteurs sont attendus pour le Salon de l’Etudiant 2025 qui aura lieu au Palais des Expositions de Nice le 22 novembre.

Le Salon de l’Etudiant 2025 aura lieu le 22 novembre de 9 à 17 heures au Parc des expositions de Nice. Organisé en partenariat avec la région académique PACA, la région Sud, la métropole Nice Côte d’Azur, la ville de Nice, l’université Côte d’Azur et l’ONISEP, le salon attend plus de 8.000 visiteurs. Près de cent organismes de formation provenant de tous les secteurs (communication, commerce, ingénieurs, santé, sécurité, environnement, digital, …) proposeront des cursus courts ou longs, classiques ou en alternance et se mettront à la disposition des visiteurs pour les accompagner dans leurs démarches et l’élaboration de leur projet de formation. Un programme riche de onze conférences rythmera toute la journée (programme complet à retrouver sur le site dédié).

 

Dernières actualités

Retour à l'accueil

Retour à l'accueil