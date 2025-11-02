Nice : le Salon de l’Etudiant revient au Palais des Expositions

Le Salon de l’Etudiant 2025 aura lieu le 22 novembre de 9 à 17 heures au Parc des expositions de Nice. Organisé en partenariat avec la région académique PACA, la région Sud, la métropole Nice Côte d’Azur, la ville de Nice, l’université Côte d’Azur et l’ONISEP, le salon attend plus de 8.000 visiteurs. Près de cent organismes de formation provenant de tous les secteurs (communication, commerce, ingénieurs, santé, sécurité, environnement, digital, …) proposeront des cursus courts ou longs, classiques ou en alternance et se mettront à la disposition des visiteurs pour les accompagner dans leurs démarches et l’élaboration de leur projet de formation. Un programme riche de onze conférences rythmera toute la journée (programme complet à retrouver sur le site dédié).