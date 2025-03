Nice salue une saison touristique estivale 2024 exceptionnelle

Un bon départ pour le Nice Jazz Fest Nice se déclare aussi très satisfait de sa nouvelle version du Festival de Jazz. C’était un pari pour l’un des plus anciens festivals de jazz au monde qui promettait de nouvelles dates, nouveau lieu, nouveaux nom et concepts, des artistes d’envergures. Résultats ? Si les bouleversements annoncés (hors bien sûr les dates décalées de Jazz à Juan et des Nuits du Sud de Vence) n’ont pas été aussi massifs qu’annoncés, ce premier Nice Jazz Fest a bien tenu la distance. Les quatre soirées sur deux scènes (Masséna et Théâtre de verdure) du 20 au 23 août affichent 40.000 spectateurs au compteur (10.000 de plus que pour les précédentes éditions) ; les 20 concerts ont mis en valeur quelques groupes et musiciens, comme Phoenix, auréolé de son concert pour la clôture des JO, Nas, Phoenix ou Kenny Garrett ; le village "Kind of Blue", le Comedy Club, le Kid's Club et les afters "Jam Session" ont enrichi l'expérience festivalière. Un bon départ pour ce nouveau Nice Jazz Fest.