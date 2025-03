Nice salue une saison touristique estivale 2024 exceptionnelle

La saison n’est pas terminée, mais Nice, comme par ailleurs toute la Côte d’Azur, a fait état dans un premier bilan d’une saison touristique estivale exceptionnelle en 2024. C’est ce qu’a souligné Christian Estrosi, maire de Nice et président de la Métropole, dans sa présentation. A l’appui quelques chiffres significatifs : un pic d’occupation hôtelier à l’occasion de la Grande Arrivée du Tour de France à hauteur de 98% ; 266.000 visiteurs observés à Nice entre le 19 et le 21 juillet derniers lors l’arrivée du Tour de France ; un taux d’occupation moyen des hôtels entre le 1er juillet et le 15 août proche de 89% ; un 1er semestre 2024 qui dépasse les records de 2023. (Photo David Nouy / Ville de Nice : la foule pour le Nice Jazz Fest).

Nice, terre d'événements

Pour le président de la Métropole, ces résultats confortent “la ville de Nice comme la première destination touristique française après Paris”. Et de noter que “notre territoire, doté d’infrastructures hôtelières modernes et complémentaires, est devenu une terre incontournable d’événements : l’arrivée historique du Tour de France, 6 matchs de foot des Jeux Olympiques Paris 2024, le Nice Jazz Fest, les championnats du Monde féminin IronMan.”

Des événements qui génèrent des retombées économiques importantes. “En 2023, les événements accueillis ont largement dépassé les retombées générées par les 23 congrès reçus en 2019 et leurs 62 M€ de retombées économiques”, ajoute Christian Estrosi, qui voit dans cette stratégie événementielle d’autres avantages comme l’étalement de la fréquentation sur l’ensemble de l’année.

Des perspectives qui restent prometteuses

Pour Nice, le ciel à venir s'affiche en bleu avec des perspectives prometteuses et de grands événements au programme alors que de nouveaux outils vont être développés pour valoriser l’inscription UNESCO de la ville. En 2025, ce sera l’UNOC, la Conférence des Nations Unies sur l'Océan (on reste quand même toujours inquiet sur la mise en place pour juin 2025 des infrastructures d'accueil au port de Nice) ainsi que Nice Boating Tomorrow, le premier salon de nautisme de demain, EVO, plus grand événement de combat en e-sport pour la 1ère fois en Europe, le Festival d’humour “Jubil” by Gad Elmaleh et les Championnats du Monde de Gravel. En 2026 est programmé “Rendez-vous en France”, grand salon du tourisme puis, plus loin, en 2030, les Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver pour lesquels Nice s’inscrit dans la Candidature des Alpes Françaises pour les sports de glace & espaces presse.