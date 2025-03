Nice : une seconde acquisition pour Aluminor (luminaires d’intérieur)

Société à Mission spécialisée dans la création, la fabrication et la commercialisation de luminaires d’intérieur, Aluminor, installé à Contes près de Nice, vient de réaliser une nouvelle opération de croissance externe en rachetant Luzeva. Cette entreprise, basée dans les Monts du Lyonnais, conçoit et fabrique des luminaires d’intérieur et des abat-jours.

A la tête d’Aluminor, Richard et Florence Barbett, lauréats 2023 du programme d'accompagnement AMBITION de Réseau Entreprendre Côte d'Azur, avaient déjà racheté ADM Light-LUM l’an dernier. Cette nouvelle acquisition permet à l’entreprise d’internaliser un certain nombre d’opérations (en particulier la fabrication d’abat-jour), d’accélérer son développement en étoffant notamment son portefeuille clients et de préserver le savoir-faire français dans le domaine du luminaire.