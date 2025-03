Nice : six mois de grand bleu pour fêter le sommet des Océans

Nice va faire la fête aux océans cette année pour fêter l’accueil en juin du sommet mondial de l’ONU sur les océans. Un événement historique. En liaison avec lui, la ville se mettra aux couleurs de la mer de mai à octobre à travers sa “Biennale des Arts”. La 6ème édition de cette biennale, dont Christian Estrosi, maire de Nice, a détaillé hier le programme, a retenu le thème de “La mer autour de nous” . Un programme largement étoffé pour marquer la tenue de ce sommet de dimension planétaire accompagné de la signature d’un accord sur la protection des mers “pour les siècles à venir”. (Photo DR : des oursins géants en filets de pêches marqueront les parcours artistiques aménagés dans les rues de Nice).

Pilotée par Jean-Jacques Aillagon, ancien ministre de la Culture (2002-2004) et Hélène Guenin, directrice du Musée d’art moderne et d’art contemporain niçois, la biennale 2025 se tiendra dans 7 musées niçois et proposera onze expositions. Elles mixeront des collections historiques à des oeuvres contemporaines sur ce thème des océans et viendront explorer les différentes facettes de notre relation à l’océan avec une odyssée artistique et culturelle à travers les temps et les imaginaires collectifs.

Pour l’exemple, dans ces 11 expositions proposées par les musées de la Ville, le 109 et la Villa Arson, le Musée de Préhistoire de Terra Amata s'attachera aux "Hommes Préhistoriques à la plage", le musée Matisse à "Matisse Méditerranée(s)". De son côté, le MAMAC hors les murs présentera au 109 des tableaux jamais montrés en France, grâce notamment à des prêts du MoMA de New York avec une installation d'Ego Schiavi sur "La zone de minuit", la Villa Masséna montrera avec "Nice, du rivage à la mer", ce qui rend la relation entre la ville et la mer si singulière.

Mais surtout, l’édition 2025 se distingue par une nouveauté majeure. Pour la première fois, la Biennale des Arts sort des musées pour habiter les rues de Nice. Une saison durant, la ville se transformera en un musée à ciel ouvert, entièrement consacré à l’Océan. Un parcours urbain “onirique et poétique” sera aménagé le long de la promenade des Anglais et sur la promenade du Paillon, avec six œuvres annoncées comme très spectaculaires. Seront exposées, notamment, des sculptures d’oursins géants réalisés en filet de pêche, d’une dizaine de mètres de largeur et dont l’intérieur sera accessible au public.

“À travers cette programmation, nous voulons toucher autant les esprits que les cœurs, pour que chacun, habitant ou visiteur, se persuade que l’avenir de nos océans dépend de nous” a résumé Christian Estrosi.