Nice : soirée des Lauréats de prix d'excellence de la Recherche 2023 UniCA

Université Côte d'Azur rendra hommage jeudi 7 décembre à partir de 19 heures au Galet du CHU Pasteur 2 à Nice à ses nombreux enseignants-chercheurs, chercheurs et étudiants qui ont été, au cours de l'année 2023, récompensé.e.s par des prix prestigieux pour leur contribution scientifique au plus haut niveau national et international. Plus de 70 lauréats seront récompensés cette année dans toutes les thématiques scientifiques d'Université Côte d'Azur montrant la richesse, la qualité et la diversité des recherches menées au sein des 50 laboratoires de recherche de l'Université.